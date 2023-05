Il conto perfetto per i viaggiatori è Revolut: ottieni 3 mesi gratis

Revolut, la società fintech con sede nel Regno Unito, sta facendo parlare di sé in veste di soluzione di digital banking più innovativa del momento. Con il suo moderno conto dotato di carta Mastercard, Revolut sta ridefinendo il concetto di gestione finanziaria e offre una vasta gamma di piani tra cui scegliere.

Tra tutti i piani disponibili, il più completo è senza dubbio Revolut Premium, al prezzo competitivo di soli 7,99 euro al mese, pensata per coloro che cercano uno stile di vita globale e desiderano la sicurezza di poter spendere, investire e risparmiare in modo intelligente. Ma la vera chicca è che Revolut offre un periodo di prova gratuito di ben tre mesi per il piano Premium, che potrai ottenere collegandoti alla pagina ufficiale della promozione.

Come attivare i tre mesi di canone Revolut gratis

Ma perché Revolut Premium è così interessante? Innanzitutto perché è il conto perfetto per i viaggiatori. Grazie alla suddivisione delle spese e ai vantaggiosi tassi di cambio, i tuoi soggiorni non potranno che essere davvero rilassanti. Inoltre, Revolut offre una serie di strumenti per gestire le valute in tempo reale e senza costi nascosti, permettendo di pagare come un locale e garantendo trasparenza assoluta.

La prenotazione degli alloggi in tutto il mondo diventa davvero semplice con Revolut. Sia che si tratti di un economico bed and breakfast o di una lussuosa stanza d'albergo per concedersi qualche sfizio, tutto può essere prenotato direttamente tramite l'app di Revolut con pochi semplici passaggi.

Con Revolut, è possibile convertire e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, grazie al conto multivaluta offerto. Basta creare un nuovo account e in pochi secondi si potrà utilizzare la valuta desiderata. Per gli investitori più esperti, la piattaforma garantisce ottimi prezzi e opzioni di ordine limit e stop.

Ma non è tutto, perché Revolut offre anche interessanti vantaggi esclusivi per gli utenti Premium. Tra questi, fino al 10% di cashback sulle tue prenotazioni, tariffe speciali e nessun costo aggiuntivo per la prenotazione di alloggi.

Tutti i nuovi utenti possono ottenere gratuitamente il piano Premium per ben tre mesi, risparmiando i 7,99 euro di prezzo base mensile. Basta collegarsi alla pagina dell'offerta, inserire il numero di telefono e ricevere un link univoco per scaricare l'applicazione Revolut, iscriversi e richiedere l'upgrade senza alcun costo aggiuntivo.

