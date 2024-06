Il conto perfetto per i viaggiatori è di HYPE: zero commissioni e tanti vantaggi

Per accedere a un conto corrente davvero completo e ricco di vantaggi è possibile scegliere un conto online che, con un canone inferiore ai 10 euro al mese, è in grado di mettere a disposizione un'offerta bancaria davvero di primissimo livello.

L'opzione giusta su cui puntare è Conto HYPE Premium, disponibile per tutti i nuovi clienti con un canone di 9,90 euro al mese. Questo conto corrente ha prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei gratuiti e include la carta Mastercard World Elite, per pagamenti senza commissioni anche all'estero

Ad arricchire il conto c'è un pacchetto di vantaggi "all inclusive" che comprende diverse coperture assicurative, l'accesso alle lounge aeroportuali e il Fast Track gratuito in molti aeroporti italiani. C'è anche l'assistenza prioritaria su WhatsApp. Si tratta, quindi, di un conto perfetto per i viaggiatori che possono accedere a un'offerta completa con un costo ridotto.

Per richiedere l'apertura del conto è sufficiente visitare il sito ufficiale di HYPE.

Conto HYPE Premium: la scelta giusta per un conto completo e conveniente

Scegliere Conto HYPE Premium significa poter accedere a un'offerta bancaria ricca e completa, senza compromessi e con un costo ridotto. A fronte di un canone di 9,90 euro al mese, infatti, questa versione di HYPE include:

la carta di debito World Elite Mastercard con pagamenti senza commissioni , in Italia e all'estero

con , in Italia e all'estero i prelievi illimitati in tutto il mondo

in tutto il mondo la possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

i bonifici istantanei gratis

varie polizze assicurative con la copertura delle spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio e di ritardo volo

con la copertura delle spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio e di ritardo volo l'acceso a oltre 1.100 lounge aeroportuali

il Fast Track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Torino e Napoli

negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Torino e Napoli assistenza prioritaria tramite WhatsApp

Per aprire Conto HYPE Premium è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura di apertura è interamente digitale. Inserendo il codice CIAOHYPER si riceverà un bonus di benvenuto di 25 euro.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi