Il conto giusto per viaggiare all'estero: ecco perché scegliere Revolut Premium

Chi viaggia molto all'estero, per lavoro o per piacere, ha bisogno di un conto corrente e di una carta di pagamento con caratteristiche ben precise. L'operatività in valuta diversa dall'euro deve essere completa e con costi ridotti. È utile, inoltre, che il conto corrente presenti servizi aggiuntivi in grado di soddisfare le esigenze tipiche dei viaggiatori.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato bancario, a destare particolare interesse è Revolut Premium. Questo conto permette di effettuare cambi valuta illimitati e senza commissioni oltre che di ottenere fino al 5% di cashback immediato sulle prenotazioni di soggiorni. Inclusa c'è anche l'assicurazione viaggio.

Il conto costa 7,99 euro al mese ma, per tutti i nuovi clienti interessati a Revolut Premium, ci sono tre mesi gratis, accessibili tramite il link qui di sotto che vi condurrà al sito ufficiale di Revolut.

Cosa include Revolut Premium e perché è la scelta giusta per viaggiare

Con Revolut Premium è possibile contare su:

conto corrente con carta abbinata e prelievi senza commissioni (fino a 400 euro al mese) a livello internazionale

bonifici internazionali scontati del 20%

2 conti Revolut per Under 18 abbinati al conto principale

assistenza prioritaria

Per i viaggiatori assidui, inoltre, Revolut Premium propone diversi vantaggi aggiuntivi come:

la possibilità di effettuare un cambio valuta senza limiti , tra più di 29 valute, senza commissioni dal lunedì al venerdì

, tra più di 29 valute, dal lunedì al venerdì il cashback fino al 5% per le prenotazioni di Soggiorni

per le prenotazioni di la polizza viaggi con copertura media e dentistica d'emergenza globale, voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio

Scegliere Revolut Premium consente, quindi, di accedere ad un conto completo e con tanti vantaggi. Il costo è di appena 7,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Revolut ci sono 3 mesi gratis, con la possibilità di provare liberamente il conto. In alternativa, Revolut propone anche il conto Standard con canone gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.