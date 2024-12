Il conto dedicato agli imprenditori con carte illimitate e fatturazione elettronica

Per gestire un’attività imprenditoriale è necessario affrontare sfide molto complesse per riuscire a reggere il peso delle difficoltà e supportare il lavoro quotidiano dei propri collaboratori. In questo senso è necessario per gli imprenditori poter contare su strumenti agili ed efficaci per consentire a dipendenti, dirigenti e collaboratori di essere competitivi nel loro settore. Il piano Business di Finom è pensato proprio per queste necessità; ancora per poco è in promozione a 0€ per un mese.

Un conto aziendale pensato per le esigenze degli imprenditori

La gestione finanziaria di un’azienda, specialmente quando prevede diversi dipendenti, pone l’imprenditore davanti a una sfida: gestire tutto direttamente rallentando inevitabilmente i tempi o dotare i propri collaboratori della liquidità necessaria per supportare le loro spese operative. Questo non è sempre facile in quanto espone a dei rischi e richiede particolari accorgimenti, anche di natura fiscale.

Il piano Business di Finom prevede la possibilità, gratuitamente, di creare fino a 5 utenze, 3 portafogli e impostare limiti di prelievo e pagamento per le carte. Le carte virtuali possono essere emesse in qualsiasi momento e senza limiti di numero (mentre si possono emettere fino a 3 carte fisiche a utente). L’imprenditore ha il controllo completo e totale della gestione delle carte, può accedere in qualsiasi momento ai documenti fiscali di ogni operazione e monitorare le spese grazie al sistema di categorizzazione.

Inoltre il piano Business di Finom può essere associato al gestionale per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, semplificando il lavoro del commercialista e garantendo l’accesso a tutta la documentazione fiscale e ai registri finanziari. È possibile anche gestire in autonomia la dichiarazione dei redditi per ridurre ulteriormente i costi di gestione.

Il piano Business di Finom è in promozione a costo zero per un mese, per consentire di scoprirne tutte le potenzialità e apprezzarne i vantaggi per la gestione della propria impresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.