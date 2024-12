Il conto corrente online con il quale proteggere e potenziare il proprio business

Pensare al conto corrente solo come a un salvadanaio nel quale ricevere i pagamenti e dal quale far uscire i soldi per le varie spese e commissioni è un errore. Negli ultimi anni, soprattutto a livello professionale, le banche e gli istituti di credito hanno sviluppato soluzioni particolarmente interessanti e innovative che supportano la crescita delle aziende, anche delle piccole e medie imprese così come delle partite IVA e dei liberi professionisti. HYPE Business è proprio quel tipo di conto e utilizzando il codice 50BIZ durante l’apertura si ottengono subito 50€ di bonus.

HYPE Business, il conto a misura di professionista

Il conto corrente HYPE Business prevede diversi strumenti dedicati alle necessità delle piccole e medie imprese. Da una parte ci sono una serie di assicurazioni e dall’altra offerte dedicate alle esigenze di un’attività imprenditoriale. Senza dimenticare il Tax Manager con il quale accumulare regolarmente in base alle previsioni di fatturato, l’importo necessario per pagare regolarmente le tasse al momento delle relative scadenze fiscali.

Il pacchetto di assicurazioni incluse nel conto HYPE Business sono la polizza Wopta Assicurazioni su infortunio e malattia e la polizza multirischi con protezione Cyber Risk RC professionale. Imprenditori e liberi professionisti sanno perfettamente di non avere tutele in caso di malattia e infortunio anche lieve. Il tempo di inattività si trasforma in una riduzione degli incassi se non addirittura in una perdita del lavoro.

Parallelamente HYPE Business mette a disposizione una serie di sconti e promozioni utili per rafforzare il proprio business e renderlo più conveniente. Questi sconti vanno dagli acquisti di prodotti tecnologici sul Samsung Business Shop ai corsi di formazione e i master della 24ORE Business School passando per i piani Aruba, il noleggio di automobili, le prenotazioni presso hotel e alberghi e i prezzi agevolati per i voli e l’accesso prioritario presso alcuni aeroporti.

Aprire HYPE Business significa avere un conto conveniente (zero costi di attivazione, bonifici ordinari gratuiti e fino a 10 istantanei), pratico e sicuro con tutto quello di cui un professionista può avere bisogno.





