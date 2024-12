Il conto che fa risparmiare ogni volta che spendi e accumulare fondi

La gestione finanziaria è un’attività molto più complessa dello stabilire l’entità delle entrate e quantificare quello delle uscite. Le difficoltà sorgono a diversi livelli: dall’impossibilità di prevedere imprevisti ed emergenze alla complessità di gestire uscite ed entrate che non sempre seguono un andamento lineare. Per questo motivo il conto Revolut offre una serie di strumenti e funzioni utili per migliorare la propria gestione finanziaria. Per i nuovi clienti, Revolut offre un premio di 10€; ecco come ottenerlo.

L’approccio di Revolut: con poco si può fare molto

Sono diverse le caratteristiche del conto Revolut che consentono di risparmiare e mettere da parte dei soldi. C’è innanzitutto una piattaforma dedicata dalla quale effettuare, ricevere e monitorare il proprio conto in pochi semplici passaggi. C’è poi l’accesso a offerte esclusive che consentono di risparmiare sugli acquisti effettuati tramite l’app.

Inoltre è possibile impostare un sistema di risparmio automatico, come l'arrotondamento delle spese effettuate e l'accantonamento degli spiccioli, oppure impostare depositi ricorrenti per accumulare fondi in modo semplice e senza sforzi. Si tratta di strumenti che, seppur possano sembrare poco incisivi, sono quelli che riescono maggiormente a fare la differenza. Soprattutto per chi inizialmente non ha grand capitali su cui contare. In maniera discreta e con un impatto limitato sulle proprie finanze quotidiane si riescono ad accumulare fondi necessari a rispondere a una futura emergenza o per acquistare un prodotto o servizio desiderato come può essere un viaggio.

Per i viaggi il conto Revolut offre diversi vantaggi. Innanzitutto la possibilità di spendere all’estero nella valuta locale ma al tasso di cambio reale, senza costi aggiuntivi nascosti. È una soluzione che elimina i costi aggiuntivi che spesso si sperimentano utilizzando le carte tradizionali. Inoltre in questo modo si evita lo stress delle conversioni valutarie durante i viaggi.

Scegliere Revolut significa fare affidamento a un conto e un’applicazione estremamente versatile e utile per la gestione finanziaria di tutti i giorni. Inoltre ora Revolut è una banca italiana che può emettere IBAN nazionali per i propri clienti.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



