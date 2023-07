Il Computer FISSO Lenovo da GAMING ti fa risparmiare 100€

I videogiocatori sono senza dubbio la categoria più esigente del mondo della tecnologia contemporanea, soprattutto coloro che puntano ad avere macchinari con prestazioni eccellenti e che puntano al professionismo: ebbene, se puoi farlo risparmiando, è ancora meglio!

Da oggi a d esempio, puoi acquistare in offerta su Amazon il PC Lenovo IdeaCentre Gaming 5 a soli 799€, che equivale ad avere uno sconto sul prezzo totale di ben 100€!

Il gaming già pronto per te

Si tratta di un PC già assemblato per offrirti la migliore qualità dal punto di vista del gioco. In primis presenta un processore AMD Ryzen 5 5600G che grazie ai suoi 6 core assicura prestazioni performanti senza interruzioni. Segue poi niente meno che una Scheda Grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6, per una qualità visiva all'avanguardia.

La scheda RAM è da 8GB, la memoria è una SSD da 512GB, e avrai anche Windows 11 Home 64 come sistema operativo di base. Oltre al corpo macchina del Lenovo IdeaCentre Gaming 5, avrai in allegato anche una tastiera Calliope USB nera con layout italiano, e il mouse USB calliope, anch'esso di colorazione nera.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.