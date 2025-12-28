Il computer è troppo vecchio? Con questo tool renderlo più veloce ora è possibile

Per dare una marcia in più a un vecchio computer è possibile ricorrere a CCleaner Premium che può rappresentare la soluzione giusta contro i rallentamenti, il poco spazio di archiviazione disponibile e le incompatibilità del software, problemi molto frequenti su vecchie macchine.

Il servizio in questione è un vero e proprio bundle che include CCleaner Professional Plus per PC, CCleaner per Mac oltre a una versione utilizzabile su dispositivi Android. I software sono utilizzabili su 5 dispositivi.

Grazie all'offerta in corso, CCleaner Premium è ora disponibile con uno sconto del 70% sul piano annuale, disponibile ora a 26,98 euro, e anche su quello biennale, attivabile a 53,98 euro. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di CCleaner. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere CCleaner

Con CCleaner è possibile eliminare i problemi di un vecchio computer diventato troppo lento. Il tool, infatti, include una tecnologia brevettata che permette di ottenere un miglioramento generale delle prestazioni, in modo da poter sfruttare al massimo il software e l'hardware.

CCleaner, inoltre, può farsi carico di gestire gli aggiornamenti del software, eliminando incompatibilità e possibili falle di sicurezza. Da segnalare, inoltre, che per un notebook, l'intervento di CCleaner, può tradursi anche in una riduzione dei consumi e, quindi, in un incremento dell'autonomia reale.

A completare i vantaggi a disposizione degli utenti c'è la possibilità di ottimizzare lo spazio di archiviazione, sia sul disco del computer che in cloud (sono supportati Google Drive e Microsoft OneDrive).

Grazie alla promozione in corso, sfruttando lo sconto del 70%, è possibile accedere a CCleaner con le migliori condizioni possibili e anche con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

