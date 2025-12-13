Il computer è diventato troppo lento? Con CCleaner è possibile velocizzarlo, ecco come

CCleaner Premium è la soluzione ai problemi derivanti da un computer troppo lento e non in grado di offrire più prestazioni soddisfacenti. Molto spesso, infatti, il calo delle prestazioni è legato a problematiche software e alla mancanza dell'ottimizzazione necessaria per sfruttare al massimo il proprio hardware.
Grazie a CCleaner, però, è possibile accedere agli strumenti giusti per "mettere le cose a posto" e velocizzare il proprio computer. Il piano Premium è un vero e proprio bundle che include CCleaner Professional Plus per PC, CCleaner per Mac oltre a una versione utilizzabile su dispositivi Android.
Grazie alla promozione in corso, il servizio è disponibile con uno sconto del 70% sul piano annuale, disponibile ora a 26,98 euro, e anche su quello biennale, attivabile a 53,98 euro. L'offerta è accessibile di seguito, tramite il sito ufficiale di CCleaner e include 30 giorni di garanzia di rimborso.
CCleaner fa la differenza: ecco perché usarlo
Con CCleaner è possibile risolvere i problemi legati a un computer troppo lento. Il tool agisce su più livelli per garantire un miglioramento generale delle prestazioni, grazie al ricorso a una tecnologia brevettata che consente al software di utilizzare al meglio l'hardware a disposizione. Il servizio ha un impatto positivo anche sui consumi e, quindi, sulla durata della batteria per i notebook.
Da segnalare anche la possibilità di eliminare i problemi software e i bug grazie a una gestione completa ed efficiente degli aggiornamenti. In questo modo, non ci saranno problemi legati a driver obsoleti o falle di sicurezza dovute a software non aggiornati. CCleaner può anche ottimizzare lo spazio di archiviazione, sia sul disco del computer che in cloud (sono supportati Google Drive e Microsoft OneDrive).
Per sfruttare subito lo sconto del 70% e iniziare a usare CCleaner basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione, con possibilità di puntare sul piano annuale oppure su quello biennale, entrambi dotati di 30 giorni di garanzia di rimborso.
Se vuoi aggiornamenti su Software e App inserisci la tua email nel box qui sotto: