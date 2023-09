Il compagno perfetto per lo sport... e non solo, Xiaomi Smart Band 7 IN SCONTO su Amazon

Avere uno smartwatch è ormai diventata praticamente una necessità. Un dispositivo che funga da compagno in ogni situazione e che velocizzi e faciliti moltissime attività quotidiane: dal controllo delle notifiche, alla gestione delle mail, delle telefonate ecc... Uno smartwatch, però, funge spesso anche da compagno durante l'attività sportiva per via di tutte quelle funzionalità di monitoraggio del nostro organismo che ci aiutano ad avere contezza del nostro corpo: per questo motivo vi segnaliamo l'offerta di Amazon sullo Xiaomi Smart Band 7 in sconto al 26% per un prezzo finale di 44,59€.

Xiaomi e Amazon offrono un interessante sconto sullo Smart Band 7

Xiaomi è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel campo della tecnologia e dell'elettronica. Prodotti di ogni tipo che spiccano per qualità, affidabilità e supporto. Anche questo Smart Band 7 non è da meno e presenta delle caratteristiche niente male. Un ampio display AMOLED che risalterà sul vostro polso, rendendo più facile la visualizzazione e il controllo dei comandi; tutto viene visualizzato in dettaglio e ad alta risoluzione. Inoltre, grazie alla modalità sempre acceso, potrete leggere data e ora senza sollevare il polso o usare le dita.

Offre un'analisi professionale dell'allenamento e oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarvi a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento. Monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO ₂), Monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e tracciamento della qualità del sonno. Infine segnaliamo una durata prolungata della batteria con 14 giorni di autonomia in modalità di utilizzo normale e una comoda ricarica magnetica.

Lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 è attualmente in sconto del 26% su Amazon per un prezzo finale di 44,59€ a fronte del prezzo di listino di 59,99€.

