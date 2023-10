Il compagno perfetto in cucina: frullatore Moulinex IN MAXI OFFERTA

Moulinex è un marchio specializzato nella produzione di elettrodomestici per la cucina. L'azienda è famosa per una vasta gamma di prodotti, tra cui frullatori, robot da cucina, friggitrici, macchine per il caffè e altro ancora. Oggi Amazon applica uno sconto 29% sul frullatore elettrico Moulinex, prezzo finale 35,50€.

La promo sul frullatore Moulinex è molto conveniente

Il frullatore Moulinex Blendeo + è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di miscelazione ottimali e durature. Con una potenza di 450 W, questo frullatore offre emulsioni rapide e senza grumi, rendendo la preparazione di deliziose bevande e cibi più semplice che mai.

La sua versatilità è evidente nella tecnologia tritaghiaccio che trasforma il ghiaccio in neve in meno di un minuto, perfetto per creare bevande ghiacciate.

Un vantaggio chiave del Moulinex Blendeo + è il sistema Smart Lock, che rende la pulizia rapida e senza sforzo grazie alle lame Zelkrom resistenti. Il pulsante ergonomico offre 2 velocità regolabili e una funzione pulse, consentendo risultati personalizzati per adattarsi alla consistenza desiderata.

Con un capiente vaso da 1.5 litri e un tappo dosatore, questo frullatore è ideale per tutta la famiglia. Inoltre, la tecnologia di ventilazione del motore previene il surriscaldamento, garantendo una lunga durata e la possibilità di riparazione per 10 anni grazie all'etichetta Duraforce. Il Moulinex Blendeo + è una scelta affidabile per la tua cucina, combinando potenza, durata e facilità d'uso.

Oggi Amazon applica uno sconto del 29% per un prezzo finale di 35,50€ per il frullatore elettrico di casa Moulinex. Approfittane subito e piazzalo nella tua cucina.

