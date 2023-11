Il compagno ideale per le pulizie è Xiaomi: ROBOT IN SCONTO DEL 35%

Il robot aspirapolvere è un dispositivo elettronico progettato per automatizzare il processo di pulizia domestica. Oggi il robot Xiaomi Vacuum X10 è in offerta, in occasione del Black Friday, con uno sconto del 35% per un costo totale di 389,90€.

Il black friday investe anche Xiaomi: robot aspirapolvere in super promo

La stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia del nostro robot aspirapolvere offre un'esperienza di pulizia completamente automatica e veloce. Il sacchetto integrato è progettato per raccogliere e svuotare la polvere oltre 60 volte, sigillandosi automaticamente per evitare dispersioni.

La ventola potente da 4.000Pa garantisce un'aspirazione e lavaggio 2-in-1 altamente efficienti, eliminando polvere e peli di animali domestici con una sola passata. La batteria integrata da 5.200 mAh consente oltre 180 minuti di pulizia in modalità standard, ideale per abitazioni di grandi dimensioni.

La tecnologia di navigazione laser LDS effettua una scansione precisa dell'ambiente, mappando istantaneamente la disposizione degli spazi. La navigazione in ambienti con scarsa illuminazione non è un problema, e il robot rallenta automaticamente in presenza di ostacoli.

Una volta creata la mappa, è possibile personalizzare un programma di pulizia adatto alle specifiche della stanza, con impostazioni di tempo, area e frequenza. Il dispositivo prevede automaticamente i dislivelli durante il processo di pulizia, garantendo operazioni efficienti, sicure e senza intoppi. Con il supporto del controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant, il controllo del robot aspirapolvere diventa ancora più comodo e intuitivo.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 35% sul robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X10 per un prezzo finale di 389,90. Approfittane, è il Black Friday!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.