Il CODICE SCONTO di eBay investe anche l'Apple Watch SE 2023: prezzo folle

L'Apple Watch è una serie di smartwatch progettati, sviluppati e commercializzati da Apple. Oggi è possibile ottenere, su eBay, uno sconto del 15% sull'Apple Watch SE 2023 con il codice NOVEDAYS e un prezzo finale di 254,91€.

Apple Watch SE 2023: coupon attivo!

L'Apple Watch SE combina velocità e sostenibilità, grazie al nuovo chip S8 SiP che lo rende il 20% più veloce. Il retro della cassa, ridisegnato con un processo eco-friendly, riduce l'impatto ambientale dell'80%. La cassa, realizzata in alluminio riciclato al 100%, si integra perfettamente con il colore. Resistente all'acqua fino a 50 metri, l'Apple Watch SE è ideale per monitorare attività in piscina o in mare aperto.

Una nuova funzionalità di sicurezza è il rilevamento incidenti, in grado di chiamare automaticamente i soccorsi, comunicare la posizione e avvisare i contatti di emergenza. Il dispositivo monitora il cuore tramite l'app Battito cardiaco e offre un'app Mindfulness per ridurre lo stress e prepararsi mentalmente. La funzione Sonno monitora i cicli di sonno, offrendo un'analisi dettagliata.

Grazie al chip S8 SiP, l'Apple Watch SE è sempre connesso e veloce, consentendo di rispondere alle chiamate, inviare messaggi e controllare notifiche senza il telefono. Con una vasta gamma di app disponibili sull'App Store, l'orologio si adatta alle esigenze individuali.

Per l'intrattenimento, l'Apple Watch SE offre accesso a Apple Music, audiolibri e podcast. Con la possibilità di personalizzare i cinturini e i quadranti, cambiare stile è rapido e semplice. In conclusione, l'Apple Watch SE si presenta come un compagno avanzato che unisce prestazioni rapide, sostenibilità, sicurezza e una vasta gamma di funzionalità, adattandosi a uno stile di vita dinamico.

