Il codice sconto di eBay assicura uno sconto sull'SSD KINGSTON

Kingston è diventata una delle aziende leader nel settore delle memorie, offrendo una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle RAM alle unità flash USB, schede di memoria, SSD e altro ancora. Oggi su eBay è disponibile uno sconto del 15% tramite il codice sconto NOVEDAYS sull'SSD targata Kingston, prezzo finale 46€.

SSD Kingston soggetta a codice sconto su eBay

Il Kingston SSDNow A400 è una soluzione di archiviazione interna che si distingue per le sue prestazioni affidabili e la capacità di archiviazione considerevole di 960 GB. Con un fattore di forma 2,5", questo SSD è progettato per adattarsi facilmente a una varietà di dispositivi, rendendolo ideale per aggiornamenti di laptop e desktop.

La lunghezza di 100mm e l'altezza di 7mm lo rendono compatibile con la maggior parte dei supporti di archiviazione standard. Dotato di un'interfaccia SATA III, il Kingston SSDNow A400 assicura una rapida trasmissione dei dati e una connettività affidabile con il tuo sistema.

Questo SSD offre un notevole incremento delle prestazioni rispetto ai tradizionali dischi rigidi, garantendo avvii più rapidi, tempi di caricamento delle applicazioni accelerati e una maggiore reattività complessiva del sistema. La capacità di 960 GB offre ampio spazio per memorizzare file, documenti, foto e video senza preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione.

Grazie alla sua natura interna e alla compatibilità con il formato 2,5", il Kingston SSDNow A400 è una scelta conveniente per chiunque cerchi un potenziamento significativo delle prestazioni del sistema. Che tu stia aggiornando il tuo laptop per una maggiore efficienza o migliorando le prestazioni di un desktop, questo SSD offre un equilibrio affidabile tra capacità di archiviazione e velocità di elaborazione.

Acquista l'SSD di Kingston con uno sconto del 15% applicabile tramite il codice NOVEDAYS per un prezzo finale di 46€.

