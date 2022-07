Il CMS per la SEO di un sito web è importante?

Il SEO Specialist alle prime armi si chiede spesso quale CMS per la SEO di un sito web è migliore per poter scalare le classifiche di ricerca, con il dubbio che il portale scelto possa influire o meno. A questa domanda ha risposto John Mueller di Google, in una puntata della serie ASK Googlebot su YouTube: “non c'è differenza tra un CMS e l'altro”.

Comunemente si sente dire che WordPress è il miglior CMS per la SEO di un sito web e questo potrebbe portare gli utenti a pensare di non valutare gli altri CMS. I motori di ricerca si preoccupano del risultato finale mostrato ai visitatori e non di cosa succede nel backend di un sito web, pertanto, un CMS non viene considerato un fattore di ranking, tuttavia, si possono mandare gli stessi e identici segnali a Google usando qualsiasi CMS, come WordPress, Wix, o Squarespace.

CMS per la SEO di un sito web: quanto è importante?

La verità è che il CMS per la SEO di un sito web non influisce, se si conoscono le regole di posizionamento nella SERP, per cui, si possono implementare su tutti i CMS. In molti però raccontano di questo falso mito, smentito proprio da John Mueller. Un sistema di gestione dei contenuti open source è un fattore importante per la SEO, la classifica di ricerca e il posizionamento? Mueller afferma che si possono ideare pagine che funzionano in ottica SEO con qualsiasi CMS, ecco perché comprendere i fondamenti della SEO comporta di ottenere risultati eccellenti indipendentemente dalla scelta del CMS che ospita il sito web.

Mueller ha anche aggiunto:

“Per quanto ne so, tutti i sistemi CMS tradizionali possono creare pagine che funzionano bene nella ricerca. Per la maggior parte, la SEO non è magia. È ben documentato e ci sono molti strumenti di test in modo che tutti i fornitori possano includere elementi SEO se scelgono di farlo. Esistono lievi differenze tra i sistemi, proprio come tutte le pagine Web sono leggermente diverse. Per il proprietario medio di un sito, funzionano tutti bene per la ricerca immediata o possono essere facilmente ottimizzati per farlo con alcune impostazioni o plug-in".