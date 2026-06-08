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Il cloud a vita di pCloud in offerta: addio agli abbonamenti mensili

pCloud taglia i prezzi sui piani a vita: fino a 10TB super scontati, paghi una volta sola e non ci pensi più per sempre.
Il cloud a vita di pCloud in offerta: addio agli abbonamenti mensili
pCloud taglia i prezzi sui piani a vita: fino a 10TB super scontati, paghi una volta sola e non ci pensi più per sempre.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 8 giu 2026
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Oggi l'archiviazione in cloud è una prassi indispensabile per mettere al sicuro i tuoi ricordi personali, documenti aziendali e di studio: senza dubbio è anche una grande comodità poter salvare tutto nel digitale e poterlo avere a disposizione ovunque ti trovi, con qualsiasi dispositivo compatibile e con le modifiche già apportate. Se sei stanco però di pagare un abbonamento, con pCloud hai la soluzione definitiva perché potrai scegliere un piano che sarà tuo a vita pagandolo una volta sola.

Scegli un piano pCloud a vita

piani a vita pcloud

Il prospetto qui sopra ti fornisce un'immagine chiara dell'offerta commerciale di pCloud: ci sarà soltanto un esborso iniziale, già scontato, che si ammortizza rapidamente nel tempo a dispetto del continuare a pagare un abbonamento mensile o annuale. Le licenze a vita disponibili sono tre: si parte dai 199 euro per il Premium da 500GB e si arriva ai 1190 euro per i 10TB del piano Ultra che è scontato di ben 700 euro rispetto al prezzo di listino.

La scelta dipende unicamente dalle tue esigenze perché, per il resto, i servizi offerti saranno i medesimi con dati protetti da crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL archiviati in data center certificati. Avrai a disposizione sia un'applicazione desktop sul tuo computer che funzionerà di fatto come un disco virtuale, sia un'app specifica per i tuoi dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Non avrai nessun limite in termini di dimensioni dei file e velocità di trasferimento e puoi persino recuperare i file cancellati per errore fino a 30 giorni prima. Se caricherai dei file multimediali come foto e video potrai sperimentare un player audio/video nativo per riprodurli direttamente nel cloud. Inoltre, nel caso volessi usarlo per condividere qualcosa con amici, colleghi e parenti, potrai creare link protetti da password e anche delle cartelle collaborative personalizzate.

Le licenze a vita pCloud rappresentano oggi una delle alternative più solide ai soliti abbonamenti mensili o annuali per il cloud. Perfetta per la gestione di enormi file di dati e per avere una "cassaforte digitale" dove conservare i propri ricordi più importanti.

Scegli un piano pCloud a vita

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