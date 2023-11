Il cinema TASCABILE: mega sconto del 50% sul Mini Proiettore Portatile

Un mini proiettore portatile è l'ideale per presentazioni in viaggio, per guardare film o per condividere contenuti multimediali in ambienti diversi. Oggi è presente un mega sconto del 50% sul Mini Proiettore portatile bluetooth, prezzo finale 54,99€.

Il cinema ovunque con il Mini Proiettore portatile al 50% di sconto

Il GammaBai Joy Proiettore offre un'esperienza visiva eccellente grazie alla sua luminosità di 120 ANSI lumen, che è paragonabile a proiettori molto più grandi con oltre 8000 lumen, e alla risoluzione nativa di 1280x720P che supporta la decodifica 1080P. Questo mini proiettore è ideale per la camera da letto, consentendo di godere di immagini più grandi e coinvolgenti alla stessa distanza. Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la connettività Wi-Fi 5G, che offre una connessione più stabile per la sincronizzazione dello schermo del tuo smartphone senza l'uso di cavi.

Il design a basso rumore, con un livello di rumore inferiore a 35 dB, crea un ambiente di intrattenimento tranquillo e confortevole per gli occhi, ideale per guardare film e video senza distrazioni.

Con un intervallo di zoom del 50% e la capacità di proiettare schermi da 34 a 150 pollici, questo mini proiettore si adatta a qualsiasi ambiente di proiezione. È anche altamente portatile, con un design compatto e una maniglia per il trasporto all'aperto.

Inoltre, è compatibile con una varietà di sorgenti multimediali come tablet, smartphone, PC, DVD e chiavette USB. Con una politica di garanzia di 2 anni e supporto a vita, il GammaBai Joy Proiettore è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di proiezione versatile e di alta qualità.

Il Mini Proiettore portatile è in maxi sconto del 50% per un costo finale di 54,99€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.