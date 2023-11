Il cinema targato Xiaomi: la TV da 43 pollici e 4K è in sconto del 35% (-135€)

Xiaomi, nel corso degli anni, si è dimostrata un'azienda estremamente versatile e che riesce ad offrire prodotti di qualità a prezzi contenuti. Oggi, su eBay, spunta uno sconto del 35% che equivale a 135€ di risparmio, sulla TV Xiaomi, prezzo finale 249,99€.

Risparmia 135€ sulla TV Xiaomi su eBay

La Xiaomi LED TV 43A2 offre un'affascinante esperienza visiva con il suo schermo da 43 pollici e risoluzione 4K. Il design moderno, con cornici sottili, non solo offre un aspetto elegante, ma massimizza anche lo spazio dello schermo, integrandosi armoniosamente in ogni ambiente domestico. La tecnologia di illuminazione LED garantisce una riproduzione vivida dei colori e un contrasto notevole, fornendo immagini nitide e dettagliate.

Dotata di un sistema operativo smart, la TV offre un accesso senza sforzo a una vasta gamma di app e servizi online, tra cui piattaforme di streaming popolari come Netflix e YouTube. La connettività versatile, comprese le porte HDMI e USB, offre la flessibilità di collegare dispositivi esterni come console di gioco e lettori Blu-ray.

L'audio è altrettanto impressionante, con altoparlanti integrati che offrono un suono avvolgente, arricchendo l'esperienza di visione. Inoltre, la TV supporta una connessione Wi-Fi stabile, garantendo un accesso agevole e senza interruzioni ai contenuti online.

Con una combinazione di prestazioni visive di alta qualità, design sofisticato e funzionalità smart, la Xiaomi LED TV si presenta come una soluzione completa per gli amanti dell'intrattenimento domestico, offrendo un cinema in casa ricco di dettagli e colori vividi.

Oggi, su eBay, nel pieno della settimana del Black Friday, è possibile acquistare la Smart TV 4K da 43 pollici di casa Xiaomi, scontata del 35% e proposta al prezzo finale di 249,99€. Approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.