Il cinema in soli 32 pollici: la TV Sony Bravia è un gioiello visivo al 36% DI SCONTO

Sony è un'azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni e la sua fama è ben consolidata, grazie alla qualità dei suoi prodotti. Oggi, su Amazon, la TV Sony Bravia da 32 pollici (perfetta per una camera da letto) è in sconto del 36% per un costo finale di 288€.

Mega offerta sul TV Sony Bravia su Amazon

Sony KD-32W800 è una smart TV che offre un'esperienza visiva eccezionale con il suo schermo da 32 pollici e la tecnologia LED, garantendo una risoluzione nitida di 720p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz per un'immagine fluida e dettagliata.

Con il marchio rinomato Sony, questo televisore integra una serie di servizi Internet supportati, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, offrendo un ampio spettro di opzioni di intrattenimento direttamente a portata di mano.

Le dimensioni compatte del prodotto lo rendono ideale per svariate posizioni e ambienti domestici, da una camera da letto fino ad una cucina. Il design piatto del TV, accompagnato da un piedistallo largo 44,8 cm, conferisce un'estetica moderna e funzionale a qualsiasi spazio.

Tra le caratteristiche distintive, il Sony KD-32W800 presenta il BRAVIA Engine, che alimenta immagini straordinarie, e la tecnologia Live Color, che garantisce colori vivaci e naturali. Inoltre, la funzionalità USB HDD REC trasforma il televisore in un registratore digitale, offrendo maggiore flessibilità nelle opzioni di visualizzazione e registrazione. Dotato di controllo vocale avanzato, questo smart TV Android consente di accedere rapidamente a contenuti da app come Netflix e Amazon Prime Video.

Su Amazon, oggi, è possibile fare un vero affare acquistando il TV Sony Bravia da 32 pollici in sconto del 36% e al prezzo totale e finale di 288€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.