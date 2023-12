Il CINEMA di prima fascia è targato SAMSUNG: TV da 55 Pollici al 39% di sconto, FOLLIA AMAZON

La Smart TV da 55 pollici offre un'esperienza visiva straordinaria, potenziata dal processore Crystal 4K che assicura una risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche. La tecnologia Dynamic Crystal Color esalta i colori, rendendoli puri e sfavillanti come cristalli. Il design sottile ed elegante AirSlim conferisce un tocco di modernità.

La qualità di immagine è potenziata dalla tecnologia HDR, che rende le scene buie e luminose più nitide. Il Contrast Enhancer ottimizza la profondità e il colore, mentre la funzione Motion Xcelerator offre un'esperienza di gioco straordinaria, ideale per gli appassionati di gaming.

L'audio è altrettanto coinvolgente grazie a OTS Lite, che fornisce un audio surround 3D sincronizzato con l'azione per un'esperienza sonora completamente immersiva. Per gli amanti dei videogiochi, il Gaming Hub semplifica l'accesso ai giochi in modo facile e veloce. Aggiungendo, dunque, un ulteriore dettaglio per quel che riguarda il comparto videogame.

Nel frattempo, lo Smart Hub organizza i tuoi contenuti, riunendo film, giochi e programmi preferiti in un unico posto. Con funzionalità smart avanzate, questa Smart TV da 55 pollici offre una completa esperienza multimediale, integrando tecnologia all'avanguardia e design sofisticato.

La proposta d'offerta di Amazon, oggi, è davvero interessante e invitante: il TV Samsung da 55 pollici 4K è in sconto del 39% per un costo finale pari a 546€.