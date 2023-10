IL CINEMA A CASA con più di 1000€ DI SCONTO con l'offerta sul TV LG

Con una lunga storia di innovazione e un'ampia presenza globale, LG è diventata un nome di fiducia in molti settori e continua a spingersi verso l'avanguardia della tecnologia. Oggi Amazon applica il 50% di sconto sul TV LG 4K da 55 pollici per più di 1000€ di sconto per un prezzo finale di 991,99€.

Il TV LG proposto con uno sconto imperdibile

Il TV LG OLED da 55 pollici rappresenta il massimo della tecnologia per un'esperienza visiva eccezionale. Grazie ai pixel auto-illuminanti, offre colori perfetti, neri profondi e un contrasto straordinario, garantendo immagini di alta qualità per film, sport e videogiochi.

Al cuore di questo straordinario televisore c'è il processore α7 Gen6 con AI, dotato di intelligenza artificiale, che ottimizza automaticamente sia l'immagine che l'audio in base a ciò che stai guardando.

Il suo design minimale con bordi sottili lo rende un elemento d'arredo elegante che cattura l'attenzione, sia quando è acceso che spento. Inoltre, con Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, ti offre l'esperienza cinematografica direttamente a casa tua. un gameplay fluido, un input lag ridotto e due porte HDMI 2.1 che consentono il gaming in 4K a 120fps con Variable Refresh Rate (VRR) e Dolby Vision.

Grazie all'assistente vocale ThinQ AI, puoi comandare il TV con la tua voce, cercare contenuti, controllare i dispositivi connessi e ottenere risposte dirette da Internet. Inoltre, con Smart TV WebOS 23 e un telecomando puntatore, l'accesso alle app di streaming e la navigazione diventano più semplici e intuitive.Infine, il TV LG è pronto per lo Switch Off, in quanto compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre, garantendo la compatibilità futura con le trasmissioni televisive.

Oggi Amazon applica un clamoroso sconto del 50% sul TV LG con più di 1000€ di risparmio per un prezzo d'acquisto finale di 991,99€.

