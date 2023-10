Il CINEMA a casa con il TV SONY BRAVIA in SCONTO ad un PREZZO SHOCK

Sony è conosciuta per l'innovazione e la qualità dei suoi prodotti, spesso introducendo tecnologie all'avanguardia. Amazon oggi applica uno sconto del 22% sul TV Sony Bravia 4K HDR per un prezzo d'acquisto finale di 697,00€.

SONY e Amazon mettono in sconto il TV Sony Bravia 4K HDR

Il Sony KD-43X80L è un televisore con uno schermo da 43 pollici che offre un'esperienza visiva eccezionale. Con una risoluzione 4K e una tecnologia LCD, le immagini sono incredibilmente dettagliate e nitide. La gamma di colori Triluminos Pro assicura una riproduzione dei colori ampia e ricca di sfumature, rendendo le immagini ancora più coinvolgenti.

Grazie al potente processore X1, il televisore è in grado di analizzare i contenuti in tempo reale, rivelando più dettagli e consistenza in ogni scena. Inoltre, il X-Balanced Speaker Unit offre un audio di alta qualità con bassi potenti, migliorando l'esperienza sonora complessiva.

Il design del televisore è moderno e minimalista, con una cornice a filo che mette in risalto l'immagine. Il supporto TV a due posizioni è progettato per adattarsi a diverse superfici di mobili, garantendo massima praticità.

Per gli appassionati di videogiochi, l'X80L offre la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, insieme alla funzione di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli cruciali nelle zone scure e luminose dello schermo. Infine, l'app BRAVIA CORE offre un'ampia selezione di film in esclusiva per i possessori di TV BRAVIA, con la possibilità di riscattare 5 film in qualità HDR fino a 4K e 12 mesi di streaming illimitato. Il Sony KD-43X80L è una scelta eccellente per un'esperienza di visione e ascolto straordinaria.

Amazon oggi applica uno sconto del 22% sul TV Sony Bravia 4K HDR per un prezzo finale di 697,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.