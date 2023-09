Il cinema a casa con il TV LG in SCONTO FLASH

LG è un'azienda che nel corso degli anni e della sua lunga esperienza ha dimostrato di avere una grande versatilità, lanciandosi nella produzione di diverse tipologie di devices e dispositivi. Sicuramente, però, la produzione delle TV è una delle skill principali ed è uno dei mercati in cui LG riesce ad essere estremamente forte e a ricoprire un ruolo da vero e proprio leader. Per questo motivo vi segnaliamo un'interessante e allettante sconto proposto da Amazon: si tratta del 18% di risparmio per un prezzo finale di 204,58€ sul TV LG Smart 32LQ63.

Qualità e affidabilità: TV LG in sconto su Amazon!

Questo TV LG dispone di Display FHD 2K con LED diretto; diagonale dello schermo da 80 cm (32 pollici); dimensioni esterne (senza supporto): 73,6 x 43,7 x 8,29 cm. Si tratta di una Smart TV, con supporto a: webOS22 (LG ThinQ AI) con Google Assistant & Amazon Alexa, compatibile con Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 & HomeKit; Home Dashboard, con telecomando LG e 2 batterie AAA (compatibile con telecomando LG Magic MR22).

Processore Gel-5 Gen5 AI con AI Brightness Control & AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix); caratteristiche gaming da poter sfruttare considerando i contenuti 32 pollici, da poter posizionare oltre che in un salotto, in una stanza adibita ai videogiochi o su di una scrivania. Presenti, inoltre Active HDR con HDR10 Pro (solo 2K) & HLG (solo 2K), HDR Dynamic Tone Mapping, lution Upscaler, riduzione del rumore a due livelli. Si tratta di un pannello davvero interessante proposto ad un prezzo ancor più vantaggioso e competitivo. Adatto per molte esigenze e capace di assumere una versatilità davvero unica.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 18% sulla Smart TV LG, modello 32LQ63, per un prezzo finale di 204,58€. Approfittate di questa offerta e portatevi a casa questo TV!

