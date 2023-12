IL CINEMA A CASA alla maniera di Xiaomi: TV A2 da 43 pollici IN MAXI PROMO

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità il suo punto di forza e riesce ad offrire un'ottima qualità in ogni suo prodotto. Oggi, su eBay, è presente uno sconto del 16% sulla TV Xiaomi A2 per un costo finale di 322,39€.

TV Xiaomi da 43 pollici in sconto su eBay

Il televisore LED Xiaomi 43A2 da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD offre un'esperienza visiva eccezionale a un prezzo accessibile. Il display si distingue per la sua luminosità, contrasto e riproduzione dei colori, garantendo una visione straordinaria di film, programmi TV e sport. La compatibilità con HDR10+ e Dolby Vision aggiunge dettagli e profondità impressionanti ai contenuti HDR.

Alimentato da un potente processore quad-core A55, il televisore gestisce agevolmente la riproduzione 4K e offre un'esperienza fluida con il sistema operativo Android TV. Con un'ampia varietà di app disponibili su Google Play Store, puoi goderti i tuoi servizi di streaming preferiti, giochi e app musicali.

Le funzioni smart del televisore includono il supporto di Chromecast integrato per duplicare lo schermo di dispositivi mobili e il controllo tramite Google Assistant, rendendo l'interazione con il televisore intuitiva e comoda.

Il sistema audio da 20W con supporto per il surround DTS-HD offre un suono chiaro e potente, arricchendo l'esperienza visiva complessiva. Con diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, USB, Ethernet e Wi-Fi, il televisore si adatta facilmente a dispositivi esterni come lettori Blu-ray e console di gioco. Si tratta, dunque, di un TV molto pratico nel suo utilizzo e user-friendly che si adatterà benissimo in contesti meno spaziosi.

La TV A2 di Xiaomi è in sconto su eBay del 16% per un costo finale di 322,39€. Un ottimo televisore, un'ottima azienda ed un'ottima occasione!

