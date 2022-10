Il Chromecast con Google TV (HD) è disponibile in Italia per l'acquisto

Google annuncia l'arrivo in Italia di Chromecast con Google TV, dotato delle funzioni Chromecast preferite da anni, oltre all'esperienza di Google TV, che riunisce film, serie TV e altro ancora da tutte le app e gli abbonamenti e li organizza solo per voi. Chromecast con Google TV (HD) trasmette in alta definizione con HDR a 1080p e lo fa, grazie a una serie di ottimizzazioni software, in maniera fluida e veloce, indipendentemente dal televisore su cui si sta guardando. Il tutto a un prezzo accessibile per contribuire a portare tutte le funzioni preferite di Chromecast e Google TV a più persone che mai.

Un nuovo Chromecast a prezzi accessibili

Il Chromecast originale ha reso facile ed economico portare l'intrattenimento online sul televisore. All'epoca si trattava di una grande novità: si poteva navigare sul web, guardare programmi televisivi e film e ascoltare musica semplicemente collegandolo al retro del televisore e connettendo il dispositivo alla rete Wi-Fi. Chromecast con Google TV (HD) offre ancora più funzionalità e intelligenza all'esperienza Chromecast e costa solo 39,99 €.

All'inizio, Chromecast è stato lanciato con una manciata di partner: Netflix, YouTube, Google Play Movies e Google Play Music. Nove anni dopo, ci sono più di 10.000 app tra cui scegliere con Google TV, da Disney+, Dazn ad Amazon Prime Video, e sempre nuovi contenuti sono in arrivo.

L'offerta di contenuti di Google TV va anche oltre l'intrattenimento: ad esempio, è possibile allenarsi con Peloton direttamente dalla sua app. E dal lancio di Google TV, due anni fa, Big G ha continuato ad apportare aggiornamenti all'esperienza, come l'introduzione di profili per tutti i membri della famiglia per aiutare a risolvere le lamentele più comuni, come "perché mi vengono consigliati i cartoni animati quando io voglio solo i thriller?". Questo aiuta anche i genitori ad avere un posto per i loro figli per guardare contenuti adatti alle famiglie.