Il Chromebook dei sogni con Intel i3 e SSD da 256GB è su Amazon

Una visione? No, tutto vero. Il Chromebook dei sogni esiste: il Lenovo IdeaPad Flex 5 da 14 pollici è appena sbarcato su Amazon in offerta a 699 euro, rispetto a un prezzo di listino di 799 euro. Perché una visione? Per le caratteristiche inedite in un computer con a bordo il sistema operativo ChromeOS, a partire dal processore Intel i3 di dodicesima generazione e l'unità SSD da 256 GB. Se non fosse già estate, avremmo pensato di essere nel bel mezzo di un deserto a pochi passi da un'oasi incantata.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook in sconto di 100 euro su Amazon

Introvabile sul sito ufficiale, introvabile su Amazon. Questo il destino del Chromebook IdeaPad Flex 5 di Lenovo fino a poche ore fa. Ora, invece, è cambiato tutto. Ti abbiamo sempre detto di non prestare attenzione ai dati della scheda tecnica di qualsiasi Chromebook, ma per questo modello si può (si deve) fare un'eccezione.

La velocità delle operazioni raggiunge qui i livelli più alti di sempre, grazie alla combinazione perfetta tra ChromeOS e il processore Intel Core i3 di dodicesima generazione. Produttività al top insomma, ma anche l'esperienza di gioco è incredibile, grazie non soltanto all'inedita configurazione hardware ma anche al luminosissimo schermo WUXGA.

Non solo però, perché l'IdeaPad Flex 5 è anche un 2 in 1 convertibile, questo significa che puoi passare alla modalità tablet quando lo desideri, godendo di un'interfaccia progettata unicamente per l'utilizzo della mano. E fai tutto questo senza mai dover cercare una presa elettrica, grazie a un'autonomia della batteria superiore alle 10 ore.

Aggiungi al carrello ora il Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook per risparmiare 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime benefici anche della spedizione gratuita.

