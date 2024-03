Il Chromebook DEFINITIVO è Asus: MEGA SCONTO del 34% su Amazon attivo

Asus è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato XL del 34% sul Chromebook targato proprio ASUS per un prezzo finale di 229€.

Sconto XL del 34% sul Chromebook ASUS

L'ASUS Chromebook CX1 rappresenta un'eccellente combinazione di prestazioni e portabilità, ideale per chi è sempre in movimento. Dotato di uno straordinario display da 14 pollici con rivestimento anti-riflesso FHD, offre un'esperienza visiva coinvolgente e senza fastidi, perfetta per una produttività mirata.

Alimentato da un processore Intel Celeron e dotato di 4 GB di memoria RAM e un disco rigido da 64 GB, questo Chromebook garantisce prestazioni eccellenti e reattive per qualsiasi attività, dalle applicazioni quotidiane alle esigenze di produttività più avanzate.

Grazie al sistema operativo Chrome OS e all'integrazione completa con Google Workspace e le altre app per la produttività di Google Play, l'ASUS Chromebook CX1 offre un ambiente completo per soddisfare tutte le tue esigenze lavorative e di svago in un unico dispositivo. Con un peso di soli 1,47 kg e uno chassis leggero e trendy, questo Chromebook è progettato per accompagnarti ovunque tu vada, offrendo stile e portabilità senza compromessi.

Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici e alla protezione antivirus integrata, il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro, protetto e aggiornato, garantendoti una tranquillità totale mentre ti concentri sulle tue attività quotidiane. L'ASUS Chromebook CX1, dunque, unisce performance potenti, portabilità conveniente e sicurezza avanzata in un unico pacchetto, un compagno ideale per affrontare le sfide della vita quotidiana in modo efficiente.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 34% sull'ASUS Chromebook CX1 che viene venduto al prezzo totale di 229€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.