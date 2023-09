Il Chromebook DEFINITIVO di HP in SCONTO su Amazon

HP è un'azienda che ricopre un ruolo da leader assoluto nel settore dell'informatica e in particolar modo nella produzione di PC portatili. HP mette sempre a disposizione degli utenti dei devices e dei dispositivi di assoluta qualità e affidabilità e che presentano una solidità di fondo che li rende sempre un'ottima scelta in fase d'acquisto. Tutto ciò è stato maturato grazie ad una lunga esperienza in questo campo. Oggi vi segnaliamo questo sconto proposto da Amazon sull'HP - PC Chromebook che viene proposto con uno sconto del 33% per un prezzo finale di 269,99€. Un'ottima occasione per portarsi a casa questo device.

HP e Amazon preparano il grande sconto: 29% sul Chromebook!

In particolar modo parliamo di un dispositivo in grado di offrire una serie di caratteristiche e che presenta una serie di specifiche davvero interessanti. Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo. Monta un Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico ed è dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un'unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC.

Display Touch da 14" risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS. La tastiera di colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, offre, oltre ad una digitazione confortevole, un tocco di eleganza. La durata della batteria si spinge fino a 12 ore utile per lavorare in mobilità senza interruzioni anche grazie alla Ricarica Rapida che permette di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti

Approfittate, dunque, di questa offerta e acquistate il Chromebook di HP al 33% di sconto per un prezzo finale di 269,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.