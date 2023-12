Il Cavaliere Oscuro direttamente a casa tua: SET LEGO BATMAN in promozione MENO DI 30€

LEGO porta in vita il mito di Batman con un'eccezionale action figure basata sul film iconico del 1989. Questo giocattolo è destinato ai fan DC da 8 anni in su e offre un'esperienza di gioco ricca di dettagli e divertimento.

L'action figure da costruire di Batman si distingue per la sua completa snodabilità e i dettagli accurati che catturano l'essenza del personaggio. Dotata di articolazioni mobili per spalle, braccia, fianchi e gambe, questa figura consente ai bambini di mettere il cavaliere di Gotham in posa, riportando in vita le scene iconiche del film.

Il caratteristico mantello di Batman, realizzato in tessuto, aggiunge un tocco autentico al design. Alto oltre 26 cm, questa action figure multiarticolata non solo offre un'esperienza di costruzione coinvolgente, ma permette anche ai piccoli supereroi di portare ovunque le proprie avventure, stimolando la creatività e l'immaginazione. Un regalo perfetto per compleanni, questa action figure di Batman LEGO DC è una scelta ideale per i bambini e le bambine che hanno compiuto 8 anni in su.

Ideale anche per ampliare una collezione di supereroi LEGO, questo giocattolo unisce il divertimento della costruzione LEGO con l'emozione delle avventure di Batman, garantendo ore di gioco appassionante e creativo.

Su Amazon oggi è disponibile una interessantissima promo che vede la figure di Batman in versione LEGO scontata del 21% e venduta a 29,90€.