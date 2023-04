Il cashback sostenibile te lo offre Flowe: pianta alberi spendendo

"Freshback" è l'iniziativa ecologica che sta facendo impazzire tutti. Lanciata da Flowe, il conto a zero costi che mette la sostenibilità al primo posto, ogni volta che effettui un pagamento con la tua Flowe Card in legno non solo stai acquistando ciò che ti serve, ma stai anche contribuendo alla riforestazione. Per ogni cento pagamenti che effettui con la carta di debito inclusa, Flowe pianta un albero in Guatemala per conto tuo. E l'obiettivo è ambizioso: creare una foresta sempre più grande grazie al contributo dei suoi utenti. Partecipare all'iniziativa è semplicissimo: basta aprire un conto Flowe e richiedere la Flowe Card in legno, gratis per un periodo di tempo limitato.

Come accedere all'iniziativa "Freshback"

Ecco come funziona: fino al 30 giugno 2023, ogni 100 pagamenti effettuati con la tua Flowe Card, potrai contribuire alla piantumazione di un albero in Guatemala. Questo non solo aiuterà il processo di riforestazione, ma sosterrà anche le famiglie guatemalteche in difficoltà, diventando per loro fonte di sostentamento economico e alimentare. Flowe ha come obiettivo quello di creare una foresta sempre più grande, grazie al contributo dei suoi utenti: finora sono già stati piantati ben 100.000 alberi.

Fino a giugno, hai l'opportunità di richiedere gratuitamente la Flowe Card, una carta di debito circuito Mastercard completamente fatta di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Ma non è tutto: ogni volta che un nuovo utente richiede la carta e apre il proprio conto, Flowe pianta in suo onore un albero in Guatemala, la cui crescita potrà essere seguita direttamente dall'app grazie a un QR Code.

Sei alla ricerca di un conto che non sia solo un servizio di pagamento ma anche una scelta sostenibile per il nostro Pianeta? Allora Flowe è proprio quello che fa per te: grazie alla loro tecnologia all'avanguardia e alla filosofia eco-friendly, puoi avere il controllo totale delle tue finanze e contribuire a rendere il nostro mondo un posto migliore.

Gestire le tue spese non è mai stato così facile: l'applicazione per Android e iOS ti consente di bloccare e sbloccare la tua carta con un semplice tocco, di controllare le tue spese e di condividerle con i tuoi amici. Inoltre, grazie alla partnership con Doconomy, puoi anche calcolare la CO2 prodotta dai tuoi acquisti e compensarla successivamente piantando alberi.

Flowe offre tre piani diversi, ognuno pensato per soddisfare le esigenze di ogni utente. Con "Fan", la soluzione gratuita, puoi gestire le attività di tutti i giorni, mentre "Flex" è il conto smart adatto a tutti con soli 2,50 euro al mese. Se vuoi accedere a tutte le funzionalità esclusive di Flowe, allora "Friend" è la soluzione giusta per te, a soli 10 euro al mese.

Apri un conto Flowe entro il 30 giugno e inserisci il codice "FLOWECARD" in fase di registrazione per richiedere la tua Flowe Card in legno gratuitamente e contribuire alla piantumazione del tuo primo albero in Guatemala.

