Il caffè come al bar direttamente A CASA con LO SCONTO sulla macchinetta Bialetti

Una pausa caffè, durante il lavoro, è quello che ci vuole e non c'è un momento in cui chiunque di noi non vorrebbe farla. Il piacere della miscela con un gusto intesa ed un calore che ci accarezza il palato. Prendere il caffè è un momento sacro per molti e poterlo vivere a casa, in qualsiasi istante, è ciò che farebbe comodo a tutti, sia per chi lavora in smart sia per chi, una volta tornato alla propria abitazione, vuole concedersi questo piacere. Per farlo è necessaria una macchinetta e Bialetti è un'azienda leader in questo settore. La macchinetta del caffè di Bialetti della serie Gioia viene messa in sconto su Amazon del 14% per un prezzo finale di soli 59,90€.

Caffè, gusto e ricarica in sconto con la macchinetta Bialetti in offerta su Amazon!

Pensata per chi vuole gustare anche a casa il vero espresso italiano; piccola, elegante e super compatta, ottima per ogni cucina: scegli il tuo caffè lungo o corto e personalizza la quantità di erogato in tazza grazie al Flow Meter. L'espresso come al bar, cremoso ed omogeneo grazie alla pompa 20 bar; il sistema Thermoblock offre sempre la migliore temperatura per il caffè.

Super compatta e capiente: piccola, compatta e ottima per ogni spazio, ma dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Linee eleganti, attenzione ai dettagli e poggia tazza rimovibile. Funziona esclusivamente con Capsule originali Bialetti il Caffè d'Italia in alluminio il che garantisce esclusività nella qualità della materia prima.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 14% la macchinetta del caffè della serie Gioia di Bialetti per un prezzo finale di 59,90€.

