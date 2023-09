Il caffè buono come al bar con la macchinetta De Longhi ad un PREZZO IMPERDIBILE

Il piacere del caffè è un qualcosa che difficilmente si riesce a raccontare e a spiegare. Il sapore, la miscela, l'aroma, il piacere di sorseggiarlo al mattino o anche di sfuggita durante la giornata, fonte di energia e gusto. L'offerta di oggi, proposta da Amazon, ha davvero del clamoroso. Lo sconto in questione equivale ad un 42% per un prezzo finale di 140,00€ sulla macchinetta del caffè De Longhi, azienda che già di per sé rappresenta una garanzia in questo settore ma, soprattutto, la macchinetta in questione appartiene alla serie "Icona Vintage" e presenta una stile davvero invidiabile.

Caffè gustoso con lo sconto sulla macchinetta De Longhi

Macchina del caffè espresso a pompa Icona Vintage dalla finitura beige con dettagli cromati; pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox. Dotata di "cappuccino system" con cui puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita. Icona Vintage è dotata anche di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. Si tratta di un device facile da usare, con soli tre semplici tasti per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino, alla portata di tutti dunque.

Vi è, inoltre, un sistema di spegnimento automatico che si attiva dopo 9 minuti di inutilizzo. Il serbatoio d'acqua con capacità di 1,4 l è trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. Presenta anche un ripiano scaldatazze che vi darà la sensazione di star sorseggiando un vero caffè o cappuccino al bar. Insomma, siamo di fronte ad un prodotto davvero imperdibile, soprattutto con questa offerta.

Ribadiamola, dunque, questa offerta: Amazon propone un ghiotto 42% di sconto sulla macchinetta del caffè De Longhi "Icona Vintage" che viene dunque messa a disposizione a 140,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.