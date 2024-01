Il caffè buono come al bar con la Macchina Nespresso De'Longhi al 27% di SCONTO

La macchina per caffè Nespresso Essenza Mini offre un'esperienza di alta qualità con il sistema Nespresso Original Line, caratterizzato da una pompa ad alta pressione da 19 bar. Questa potente pompa assicura l'estrazione ottimale degli aromi dal caffè, garantendo una bevanda ricca e deliziosa.

Con un serbatoio dell'acqua removibile da 0,6 litri, la macchina è pratica e facile da mantenere. Integra una funzione Eco Mode, che entra in azione dopo 3 minuti di inattività, e si spegne automaticamente dopo 9 minuti, contribuendo alla conservazione energetica e garantendo un utilizzo più sostenibile.

La sostenibilità è al cuore della filosofia di Nespresso, che è una B Corporation certificata. Questa certificazione attesta che Nespresso aderisce ai più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale, facendo parte di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva. Nonostante le sue dimensioni compatte, la Essenza Mini offre una gamma completa di caffè espresso.

È la macchina Nespresso più compatta disponibile, perfetta per qualsiasi cucina grazie al suo design elegante. La macchina è in grado di erogare caffè in due lunghezze di tazza programmabili, offrendo opzioni per preparare Espresso e Lungo, in base alla quantità di caffè preferita. Nespresso Essenza Mini rappresenta la fusione perfetta tra forma e funzione, offrendo prestazioni eccezionali in un formato compatto.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare sulla macchina per il caffè Nespresso Essenza targata De'Longhi: sconto del 27% e prezzo totale di 80€.