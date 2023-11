Il CACCIA TIE di Star Wars in versione LEGO è soggetto ad uno SCONTO STELLARE

I fan di Star Wars possono ora immergersi nell'azione epica del film "L'Impero colpisce ancora" con il modellino da costruire del Starfighter TIE Bomber di LEGO. Questo set offre un'esperienza coinvolgente con 3 minifigure LEGO, tra cui l'iconico Darth Vader, e una figura del simpatico Droide Gonk.

Il TIE Bomber, una volta assemblato, presenta una cabina di pilotaggio apribile con spazio per una minifigure, un vano testata con una funzione di lancio realistica e spazio per 4 bombe (con 6 bombe incluse) per preparare l'artiglieria. Inoltre, il TIE Bomber è dotato di 2 shooter per affrontare le missioni con precisione.

Le minifigure LEGO Star Wars incluse sono una selezione eccezionale, con Darth Vader impugnante una spada laser, il Vice Ammiraglio Sloane, e un pilota di TIE Bomber, ciascuno armato con pistole giocattolo blaster.

Per una giocata ancora più coinvolgente, i bambini possono utilizzare il carrello incluso per trasportare le bombe al TIE Bomber, pronto per decollare verso nuove avventure. Il carrello ha spazio per una minifigure e può trasportare 2 bombe nella parte posteriore. Questo set LEGO Star Wars è un regalo ideale per gli appassionati della saga classica e per chi ama collezionare veicoli e gadget giocattolo. Con un'età consigliata dai 9 anni in su, è perfetto per chi desidera ricreare le scene indimenticabili della galassia lontana, molto lontana.

Su Amazon oggi il Set LEGO con il Caccia Tie di Star Wars è scontato del 20% per un prezzo finale di 51,99€.