Il browser Microsoft Edge introduce API Privacy-Preserving Ads

Google, Microsoft e altri sviluppatori di browser tradizionali vogliono eliminare gradualmente i cookie di terze parti. Ciò per rilasciare soluzioni più attente alla privacy che consentano la pubblicazione di annunci pertinenti senza fare affidamento sul tracciamento tra siti. Oggi Microsoft ha annunciato l'API Privacy-Preserving Ads per il browser Microsoft Edge, una piattaforma browser per la pubblicità con protezione della privacy e un migliore controllo dei dati. L’azienda di Redmond ha pubblicato un post sul blog ufficiale di Microsoft Edge, in cui viene descritta in dettaglio la nuova API. Secondo la società, tale API consente a inserzionisti ed editori di mostrare annunci pertinenti senza fare affidamento sui cookie di terze parti. Utilizza tecniche di preservazione della privacy come il K-anonimato e la privacy differenziale per garantire che i dati dell'utente rimangano sicuri.

Microsoft Edge: eliminazione graduale dei cookie di terze parti

Secondo Microsoft, l'API proposta è "sostanzialmente simile" alle proposte di altri produttori di browser. Tuttavia, presenta diverse differenze che dovrebbero aiutare l’ecosistema web a passare agli annunci che tutelano la privacy. Microsoft sostiene l'idea generale di eliminare gradualmente i cookie di terze parti. Tuttavia, l’azienda riconosce anche l’importanza di un approccio graduale e di un attento monitoraggio dell’impatto dei cambiamenti sul settore. Pertanto, Microsoft vuole testare l'app Selezione annunci e ricevere il maggior numero di feedback possibile per vedere se l'ecosistema è pronto per un cambiamento.

Microsoft inizierà a sperimentare la deprecazione dei cookie di terze parti nei prossimi mesi, iniziando con circa l’1% degli utenti Microsoft Edge. L’azienda afferma che aiuterà a misurare e valutare vari impatti su consumatori e partner. Sebbene i dispositivi gestiti non saranno interessati dall'esperimento, l’azienda di Redmond consiglia ai clienti commerciali di testare l'API di selezione degli annunci sui propri siti web pubblici e interni. Per partecipare al test, basta digitare edge://flags sulla barra degli indirizzi del browser e trovare il flag “Test Third Party Cookie Phaseout”. Fatto ciò, impostarlo su “Abilita” e, infine, riavviare il browser.