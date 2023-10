Il brivido della velocità con il volante Logitech IN SCONTO su AMAZON

Tutti i videogiocatori ricercano un elemento fondamentale ogni qual volta che avviano una nuova partita: parliamo dell'immersione e di un grado di immersività che faccia quasi dimenticare di star effettivamente giocando. In particolar modo, gli appassionati dei giochi di corse automobilistiche saranno contenti di constatare l'ottima offerta che Amazon propone sul volante con pedaliera di Logitech: 39% di sconto per un prezzo finale di 263,56€ a fronte de 429,00€ del prezzo di listino. Un dispositivo in grado di offrire un'esperienza ancor più realistica e che vi farà vestire i panni dei veri e propri piloti da corsa.

Volante e pedaliera Logitech in sconto per un'esperienza più realistica

Questo dispositivo da gaming offre un'esperienza di gioco immersiva: ottima per Gaming Xbox Series X|S, Xbox One e PC, capace di simulare la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione. Il volante Logitech è progettato per andare a tutto gas senza compromessi per assicurare un'esperienza di guida ottima; potrete sterzare silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback.

Progettato per lunghe distanze: Logitech G920 è confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano; un tocco di classe. I pedali a pavimento sono regolabili, rendono perfettamente una guida dinamica e un controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati e con il ritorno ‎di forza a 2 motori, percepirete ogni cambio di terreno. Non lasciatevi scappare la possibilità di portarvi a casa un accessorio di qualità così alta prodotta da un'azienda leader in ambito gaming.

Dunque, vi ripetiamo quella che è l'offerta proposta da Amazon sul Volante con pedaliera di Logitech: 39% di sconto per un prezzo finale di 263,56€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.