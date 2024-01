Il bollitore elettrico per tisane e tè per superare l'inverno: MEGA SCONTO su Amazon

Il bollitore Philips si presenta come un dispositivo affidabile dal design accattivante in acciaio/nero, perfetto per soddisfare le esigenze quotidiane di bollitura dell'acqua. Le dimensioni compatte del prodotto lo rendono ideale per l'utilizzo in cucine di varie dimensioni.

Dotato di una capacità di 1,7 litri, questo bollitore può preparare più di 7 tazze alla massima capacità, rendendolo ideale per riunioni familiari o l'uso in ambienti condivisi. Il materiale principale utilizzato è il polypropylene, garantendo una costruzione robusta e durevole.

La potenza in watt di 2200 watt e la resistenza piatta super efficiente assicurano una bollitura rapida, risparmiando tempo e rendendo il bollitore Philips un dispositivo pratico e performante. Il design in acciaio inox spazzolato aggiunge un tocco di eleganza al prodotto, conferendogli una durata nel tempo grazie alla resistenza di questo materiale.

La pulizia del bollitore è resa estremamente semplice grazie al coperchio a molla con ampia apertura, e il pulsante di apertura è progettato per evitare il contatto con il vapore, garantendo sicurezza e praticità durante l'utilizzo quotidiano.

Un dettaglio di stile è l'elegante spia luminosa, una luce blu integrata nell'interruttore che si illumina durante il funzionamento del bollitore, offrendo un tocco moderno e indicando chiaramente quando il dispositivo è in uso.