Il blocco geografico in vacanza fa arrabbiare: ecco come risolvere in tre minuti

Quando si è in vacanza all'estero può capitare di andare incontro a più di una difficoltà. Uno dei problemi che più infastidiscono le persone è il blocco geografico, responsabile della mancata visione dei propri contenuti preferiti, come possono essere eventi sportivi, programmi televisivi o serie, sia in diretta che on demand.

Ciò è dovuto dalle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali, nonché dal tipo di licenza che regola la trasmissione di determinati contenuti nei vari Paesi del mondo. Nel caso specifico, i contenuti più danneggiati da questo tipo di blocco risultano i grandi eventi in diretta, con un pubblico potenziale enorme a livello globale.

Quando si prova ad accedere a una piattaforma streaming, per la quale peraltro si sta pagando un regolare abbonamento, e compare il messaggio "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese", la rabbia è tanta. Da qui la necessità di cambiare lo stato delle cose, attraverso dei "trucchetti" che, anno dopo anno, stanno prendendo piede anche tra la massa.

Il trucchetto in questione è l'utilizzo di una VPN, servizio di rete privata virtuale che nasconde l'IP dei suoi utenti e, di conseguenza, anche quello che fanno sul web. Nel caso specifico delle restrizioni geografiche, grazie a una VPN è possibile modificare in via artificiale la propria posizione, simulando una connessione da un altro Paese.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, a maggior ragione per il blocco geografico, grazie alla sua velocità di connessione superiore alla concorrenza e agli innumerevoli server VPN messi a disposizione per i suoi utenti. Una volta sottoscritto il servizio, sarà sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

I piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. Rimane infine sempre valida la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.