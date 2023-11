Il Black Friday di NordVPN è qui: sconti fino al 65% e 3 mesi extra gratis

Anche NordVPN si unisce alla festa delle offerte del Black Friday, con sconti fino al 65% sul piano Completo e prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. Inoltre, su tutti i piani vengono offerti 3 mesi extra in regalo.

NordVPN è la VPN di riferimento del settore. Merito di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e delle molteplici funzionalità di sicurezza incluse. Tra queste sottolineiamo la ferrea politica di no-log e l'utilizzo dei più avanzati protocolli per le connessioni private.

L'offerta del Black Friday di NordVPN è disponibile su questa pagina.

I vantaggi di NordVPN per la privacy e la sicurezza

Una delle funzionalità più importanti offerte da NordVPN si chiama Threat Protection: serve a bloccare i malware prima che vengano scaricati sul dispositivo in uso. In questo modo, si ottiene una vita digitale migliore, più semplice e soprattutto più sicura.

L'altra funzione chiave è Meshnet. Si tratta di una tecnologia avanzata che consente agli utenti di NordVPN di lavorare, condividere file e giocare con altri dispositivi in totale sicurezza. Come funziona? Esattamente una come una rete locale (LAN). Infatti, Meshnet connette direttamente i dispositivi, offrendo un livello di sicurezza avanzato, una bassa latenza e un'alta velocità di trasmissione.

C'è poi il Dark Web Monitor, un servizio attraverso cui si ottiene una protezione aggiuntiva per i propri account. Essa permette infatti di ricevere avvisi istantanei nell'eventualità i dati vengano divulgati online.

Per il Black Friday NordVPN è in offerta a partire da 3,79€ al mese su questa pagina, con sconti fino al 65%.

