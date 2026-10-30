Il Black Friday di NordVPN è iniziato: il piano di 28 mesi ora costa meno (-78%)

NordVPN torna in offerta con la promo Black Friday 2026 che rappresenta un'occasione da cogliere al volo per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata.

Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (con il codice BLAZE4MO) è possibile accedere alla VPN a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese.

In sconto c'è anche l'abbonamento completo che include l'antivirus, 1 TB in cloud, il password manager e molto altro. Anche in questo caso, il piano da 28 mesi è in sconto con un prezzo che si riduce fino a 3,85 euro al mese.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui sotto. Tutte lle offerte hanno 30 giorni di garanzia di rimborso. Il risparmio garantito dall'offerta arriva fino al 78%.

Un'offerta da cogliere al volo per una nuova VPN

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti i seguenti vantaggi:

crittografia del traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche da rete non privata

del traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche da rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente

che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente network composto da migliaia di serve r sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

r sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

possibilità di aggiungere diversi servizi di sicurezza extra passando al piano Completo

La promozione in corso, valida per il periodo del Black Friday, rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per iniziare a sfruttare NordVPN, con un taglio netto ai costi. La VPN è in offerta con il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO). Il prezzo cala fino a 3,37 euro al mese e ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso a disposizione dei nuovi utenti che scelgono oggi la VPN.

Per sfruttare lo sconto basta premere sul box qui di sotto.

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