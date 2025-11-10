Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Il Black Friday di NordVPN arriva prima: sconto del 74% su tutti i piani

NordVPN ha già lanciato le sue promozioni per il Black Friday: sconto del 74% su tutti i piani e tre mesi extra gratis.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 10 nov 2025
Se sei alla ricerca di una VPN per navigare veramente in anonimo o guardare contenuti di altri Paesi, sappi che in questo momento NordVPN ha lanciato una promozione veramente notevole.

Per il Black Friday propone sconti del 74% sui piani biennali: i prezzi dei piani Base, Plus e Ultimate di NordVPN sono i più convenienti di sempre. A questo, l'azienda aggiunge tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I prezzi delle nuove tariffe di NordVPN

Con l'offerta del Black Friday, i tre piani della durata di due anni hanno adesso questi prezzi:

  • 2,99 euro al mese per 24 mesi con il piano Base;
  • 3,89 euro al mese per 24 mesi con il piano Plus;
  • 6,39 euro al mese per 24 mesi con il piano Ultimate.

Cosa cambia dall'uno all'altro? Dunque, il piano Base è quello più economico: mette a disposizione un servizio VPN essenziale, con in aggiunta la versione "lite" dell'antivirus di NordVPN, denominato Threat Protection.

Il piano Plus, ovvero quello intermedio, offre in più la versione avanzata del software antivirus, ovvero Threat Protection Pro. Oltre a bloccare siti pericolosi, si pone come scudo per il tracciamento dei dati e gli attacchi via phishing, oltre che difendere l'utente dalle truffe informatiche.

Infine, c'è il piano Ultimate di NordVPN, che include tutte le funzioni di Base e Plus ma integrando uno spazio cloud di archiviazione crittografata da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe online e i furti d’identità.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato: per attivarla vai sulsito di NordVPN.

