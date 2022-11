Il Black Friday delle VPN è già iniziato: bastano 1,45 euro al mese per una connessione protetta

Il periodo di Black Friday è il momento giusto per assicurarsi la possibilità di poter utilizzare una nuova VPN in grado di offrire prestazioni al top, sia in termini di velocità di connessione che di privacy. La scelta di una VPN gratuita, infatti, è spesso limitante su entrambi i fronti.

Grazie alle offerte del Black Friday, infatti, è possibile attivare una VPN completa ad un prezzo irrisorio. La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da AtlasVPN che, in occasione del periodo del Black Friday, è scontata dell'85% con la possibilità per i nuovi utenti di pagare l'equivalente di 1,45 euro al mese.

Scegliendo il Piano VPN 2 Anni di AtlasVPN, infatti, lo sconto è enorme ed il servizio è al top del settore. In più, ci sono 6 mesi gratis aggiuntivi per una sottoscrizione complessiva di ben 30 mesi.

AtlasVPN: la scelta giusta per attivare una VPN durante il Black Friday

Con un costo inferiore a 1,5 euro al mese, AtlasVPN è, senza dubbio, la scelta giusta per attivare una nuova VPN durante il periodo di Black Friday. Il servizio è completo, sotto tutti i punti di vista, è davvero conveniente.

AtlasVPN mette a disposizione:

una connessione privata senza limiti di larghezza di banda

senza limiti di larghezza di banda un servizio multi - piattaforma e multi - dispositivo con supporto a tutti i principali sistemi operativo e la possibilità di utilizzare la VPN con un numero illimitato di dispositivi i n contemporanea

- e - con supporto a tutti i principali sistemi operativo e la possibilità di utilizzare la VPN con un n contemporanea una connessione sicura e protetta grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard

e grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard un sistema di blocco automatico di siti dannosi, phishing, malware e altre minacce del web

di siti dannosi, phishing, malware e altre minacce del web una rete di oltre 750 server per realizzare la connessione desiderata senza rallentamenti

per realizzare la connessione desiderata senza rallentamenti un sistema per la condivisione P2P sicuro e affidabile

sicuro e affidabile un approccio no-log che massimizza la privacy dell'utente

Per il Black Friday, quindi, è possibile affidarsi ad AtlasVPN scegliendo il Piano VPN 2 anni che include 6 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 30 mesi di servizio proposti al prezzo di 43,37 euro, equivalenti ad una spesa di 1,45 euro al mese. Per attivare l'offerta proposta da AtlasVPN basano un paio di click. Collegandosi al sito ufficiale della VPN, dal link qui di sotto, è possibile accedere subito alla promozione:

