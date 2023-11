Il BEST BUY è servito: Samsung Galaxy A14 in MEGA SCONTO

I telefoni Samsung offrono una varietà di opzioni in termini di prestazioni, funzionalità e design. Oggi su eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 con uno sconto del 38% e un prezzo finale pari a 131€.

Il Samsung Galaxy A14 è un super affare con questa offerta

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo. Il suo display LCD da 6,6 pollici si distingue per una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offrendo immagini nitide e colori vividi. Sebbene abbia una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, la qualità visiva rimane notevole. Alimentato da un processore MediaTek Helio G35, il Galaxy A14 è in grado di gestire facilmente le attività quotidiane, garantendo una navigazione fluida, l'uso dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali.

La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, offrendo flessibilità creativa. L'aggiunta di una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP è ideale per catturare paesaggi e interni, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per i dettagli ravvicinati.

Il dispositivo è alimentato da una robusta batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 15 W, garantendo un utilizzo prolungato. La scelta tra 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna consente di adattare il telefono alle proprie esigenze di archiviazione e multitasking. Il Galaxy A14 opera su Android 13, garantendo accesso alle ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza.

In sintesi, il Samsung Galaxy A14 offre un pacchetto completo a un prezzo accessibile, con un display impressionante, buone prestazioni, e fotocamere versatili, rendendolo una scelta solida per chi cerca un dispositivo di fascia media.

Il Samsung Galaxy A14 è in super sconto del 38% su eBay ed è acquistabile al prezzo finale di 131€.

