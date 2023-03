Il 76% degli incidenti informatici è colpa di errori di comunicazione

Al termine di un'indagine di Kaspersky condotta su oltre 1.300 top manager in tutto il mondo, è emerso che il 99% degli intervistati ha riscontrato errori di comunicazione in relazione alla sicurezza informatica. In termini invece di conseguenze, si contano ritardi pesanti nel portare a termini i progetti (64%) e incidenti di cybersecurity (62%). Le cose non vanno meglio in Italia, anzi, dove il 76% degli intervistati ammette che errori di comunicazione evitabili hanno contribuito ad almeno un incidente di cybersecurity.

Cybersecurity: gli errori di comunicazioni hanno anche altre spiacevoli conseguenze

Stando ai numeri che emergono dalla ricerca di Kaspersky a livello globale, la maggior parte dei dirigenti ha ammesso che a causa di questa situazione si è portati a sminuire le capacità e le competenze dei colleghi (37%). Ecco perché tra gli effetti negativi degli errori di comunicazione si annoverano anche il progressivo deterioramento delle relazioni tra i diversi team presenti in azienda e la perdita di un dipendente di valore.

Non solo però, perché il 31% degli intervistati afferma che tutto questo può incidere in maniera negativa sulle proprie prestazioni lavorative, mentre un altro 26% ritiene che le incomprensioni possano alla lunga far perdere fiducia nella sicurezza dell'impresa.

Volendo riepilogare quando appena scritto, alla domanda "Quale delle seguenti affermazioni, nel caso in cui sia presente, è rilevante quando la comunicazione con i dipendenti responsabili della sicurezza IT non è chiara?" le risposte sono state le seguenti:

37% - "Mi fa dubitare delle competenze e delle capacità degli addetti alla sicurezza informatica";

31% - "Mi rende nervoso e questo si riflette sulle mie prestazioni lavorative";

26% - "Mi fa perdere fiducia nella sicurezza dell'azienda";

25% - "Fa sì che i diversi team dell'azienda si sentano meno connessi e collaborativi";

12% - "Sento di voler rimandare la decisione sull'argomento";

5% - "Nessuna delle precedenti".

I consigli di Kaspersky per evitare errori di comunicazione all'interno di un'azienda

Alla luce di quanto detto finora, è chiaro che uno dei principali obiettivi di un top manager di un'azienda debba essere quello di ridurre in maniera drastica gli errori di comunicazione che sono alla base almeno una volta di incidenti cyberinformatici più o meno critici. Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, ha completato il report della sua indagine con alcuni consigli precisi su come evitare questo tipo di errori:

alla base della comprensione non è richiesta una semplice empatia ma anche conoscenze aggiuntive , da qui il suggerimento di apprendere quantomeno i concetti di base seguendo uno o più corsi online;

, da qui il suggerimento di apprendere quantomeno i concetti di base seguendo uno o più corsi online; i manager farebbero bene a restare al passo delle ultime novità sul fronte della cybersecurity , in modo da migliorare ulteriormente la comprensione reciproca e la comunicazione;

, in modo da migliorare ulteriormente la comprensione reciproca e la comunicazione; un'altra buona abitudine per gli specialisti della cybersecurity è di spiegare con concetti semplici e comprensibili quelle che sono le loro esigenze, in modo che anche i dirigenti capiscano l'importanza di destinare un determinato budget per migliorare la cybersicurezza dell'azienda;

quelle che sono le loro esigenze, in modo che anche i dirigenti capiscano l'importanza di destinare un determinato budget per migliorare la cybersicurezza dell'azienda; quando si investe nella cybersecurity è importante investire in strumenti realmente efficaci.

Kaspersky offre soluzioni di cybersicurezza per aziende e privati, compatibili con Windows, macOS, Android e iOS, contribuendo alla tutela del successo dell'impresa.

