Il 5G conquista il mondo: connessioni e copertura in espansione

Il 5G sta rapidamente conquistando il mondo: entro il 2029, si prevede che l'80% della popolazione globale avrà accesso a questa tecnologia innovativa. Questo è quanto emerge dall'ultimo Mobility Report di Ericsson, che descrive un trend di crescita costante per le connessioni 5G.

Secondo il rapporto, entro il 2029 il numero di abbonamenti 5G raggiungerà i 5,6 miliardi a livello mondiale, con un incremento annuo del traffico dati mobile del 20%. Nei primi tre mesi del 2024, si sono registrati 160 milioni di nuovi abbonamenti, portando il totale a 1,7 miliardi. Si prevede che entro la fine dell'anno ci saranno ulteriori 600 milioni di attivazioni.

La crescita del 5G non riguarda solo il numero di abbonamenti, ma anche l'espansione della copertura. Entro il 2029, l'80% della popolazione mondiale (esclusa la Cina, che avrà già una copertura completa entro il 2025) avrà accesso al 5G. Questo significherà che la maggior parte delle persone sul pianeta potrà beneficiare di connessioni internet più rapide e stabili.

Il 5G è la tecnologia di punta delle connessioni mobile

Ericsson attribuisce questa crescita a diversi fattori, tra cui la migrazione degli utenti verso servizi di nuova generazione che richiedono un'elevata quantità di dati, come lo streaming video. Inoltre, sta emergendo la connettività FWA (Fixed Wireless Access), che si presenta come una valida alternativa alle connessioni in fibra ottica, soprattutto nelle aree non ancora coperte da quest'ultima tecnologia.

Il Mobility Report di Ericsson sottolinea anche che il traffico dati mobile è aumentato del 25% anno su anno tra marzo 2023 e marzo 2024. Questa tendenza continuerà nei prossimi anni, con un tasso di crescita annuale composto del 20% previsto fino alla fine del 2029.

Il 5G, dunque, si sta affermando come la tecnologia di punta per le comunicazioni mobili. La sua rapida diffusione e l'incremento del traffico dati dimostrano la crescente esigenza di connessioni internet veloci e affidabili da parte degli utenti in tutto il mondo.