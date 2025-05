Il 30% del codice nei repository di Microsoft è generato dall'AI

La programmazione sta vivendo una vera e propria rivoluzione silenziosa. Attualmente, il 20-30% del codice presente nei repository di Microsoft è generato dall’AI, come rivelato dal CEO Satya Nadella durante un confronto con Mark Zuckerberg alla conferenza LlamaCon di Meta. Questa dichiarazione sottolinea il cambiamento epocale in corso nel settore dello sviluppo software.

Lo scambio tra i due leader tecnologici ha messo in luce l'adozione diversificata dell’AI. Da un lato, Microsoft presenta dati concreti e metriche chiare sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nella programmazione. Dall’altro, Zuckerberg ha ammesso la mancanza di dati precisi per Meta, indicando come l'adozione dell'AI vari significativamente tra i linguaggi di programmazione. Python, ad esempio, guida questa transizione, mentre linguaggi come C++ mostrano maggiore resistenza.

Le ambizioni di Microsoft

Le ambizioni di Microsoft sono audaci: secondo il Chief Technology Officer Kevin Scott, entro il 2030 il 95% del codice aziendale potrebbe essere generato da sistemi di AI. Questo non è un caso isolato: anche Google, tramite il suo CEO Sundar Pichai, ha dichiarato che oltre il 30% del nuovo codice dell’azienda è prodotto dall’intelligenza artificiale.

Questi dati sollevano interrogativi sui metodi di misurazione e sulle definizioni utilizzate per quantificare il contributo dell’AI. La mancanza di standard condivisi complica la valutazione dell’impatto effettivo di questa tecnologia. È chiaro che il settore ha bisogno di metriche uniformi per confrontare i progressi tra le aziende.

Sicurezza ed etica

Un altro aspetto cruciale riguarda il futuro della professione di sviluppatore. Mentre alcuni temono una riduzione della domanda di programmatori, altri prevedono una trasformazione del ruolo. Gli sviluppatori potrebbero spostarsi verso attività più strategiche e creative, liberandosi di compiti ripetitivi e meccanici. Questa evoluzione potrebbe portare a una maggiore collaborazione tra esseri umani e AI, valorizzando competenze come la risoluzione di problemi complessi e la progettazione innovativa.

L’adozione massiccia del codice generato automaticamente pone anche questioni di sicurezza ed etica. È fondamentale garantire che il software prodotto dall’AI rispetti standard rigorosi di sicurezza, eviti vulnerabilità e sia conforme alle normative. Questo richiede una stretta collaborazione tra sviluppatori, aziende e regolatori, affinché l’integrazione dell’AI non comprometta la qualità e la sicurezza del software.