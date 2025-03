IELTS Coach Online: preparati al test con un percorso flessibile e personalizzato

L’International English Language Testing System (IELTS) è uno degli esami di lingua inglese più riconosciuti a livello globale, fondamentale per chi desidera studiare o lavorare in un paese anglofono. La preparazione adeguata è essenziale e IELTS Coach di British Council si presenta come una delle opzioni disponibili per la formazione a distanza.

Studia l'inglese con British Council IELTS Coach Online IELTS Coach Online è un servizio di preparazione all’esame sviluppato da con il contributo del co-creatore del test IELTS. La piattaforma offre corsi di gruppo e lezioni private, con la possibilità di accedere a risorse e simulazioni per migliorare le proprie competenze nelle quattro sezioni del test: listening, reading, writing e speaking. Caratteristiche principali Corsi Online 24/7: le lezioni sono accessibili a qualsiasi ora, adattandosi alle esigenze degli studenti di tutto il mondo.

le lezioni sono accessibili a qualsiasi ora, adattandosi alle esigenze degli studenti di tutto il mondo. Flessibilità nei prezzi e nei pacchetti: sono disponibili diverse opzioni per adattarsi ai bisogni e al budget di ciascun candidato.

sono disponibili diverse opzioni per adattarsi ai bisogni e al budget di ciascun candidato. Simulazioni e strategie di test: i corsi includono esercitazioni pratiche e suggerimenti per affrontare al meglio l’esame.

i corsi includono esercitazioni pratiche e suggerimenti per affrontare al meglio l’esame. Accesso per 3 mesi: gli studenti possono seguire le lezioni e ripassare i contenuti per un periodo di tre mesi.

gli studenti possono seguire le lezioni e ripassare i contenuti per un periodo di tre mesi. Lezioni di gruppo o private: possibilità di scegliere tra sessioni collettive (fino a 10 studenti) o lezioni individuali con un insegnante. Le opzioni di corso IELTS Coach Online offre tre piani principali con prezzi scalabili e sconti fino al 15%: Express (€139) 10 crediti per lezioni (gruppo o private)

2 test di speaking privati

2 tutorial di writing

Webinar con insegnanti IELTS

Simulazioni gratuite di listening e reading Lite €275 invece di €306 scontato del 10% 20 crediti per lezioni

Tutti i vantaggi del pacchetto Express

Accesso illimitato ai webinar di grammatica e pronuncia Intensive €612 - invece di €720 - scontato del 15% 50 crediti per lezioni

Tutti i vantaggi dei pacchetti precedenti

Maggiore flessibilità nelle sessioni private e di gruppo IELTS Coach Online è stato progettato per aiutare gli studenti a sviluppare strategie efficaci e familiarizzare con il formato dell’esame. La possibilità di personalizzare il proprio percorso, scegliere tra lezioni individuali o di gruppo e accedere a simulazioni pratiche lo rende un’opzione interessante per molti studenti. Per conoscere l'offerta completa di British Council clicca qui.

