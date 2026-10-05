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Identità online al sicuro a 1,59€ al mese con il pacchetto Total VPN

Identità online al sicuro a 1,59€ al mese con il pacchetto Total VPN
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 ott 2026
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Total Security mette a disposizione dei suoi utenti Total VPN, pacchetto che include una VPN e una serie di funzioni per la sicurezza in Internet e utili per la tutela della propria identità online. Al momento è in offerta a 1,59 euro al mese, pari a 19 euro l’anno, mentre al rinnovo il costo passa a 99 euro l’anno.

Il servizio principale è la VPN, grazie alla quale è possibile crittografare la propria navigazione e nascondere le attività online agli occhi delle altre persone. In questo modo, le proprie informazioni personali restano al sicuro da utenti malintenzionati e hacker.

Pagina offerta pacchetto Total VPN

total vpn

Un altro vantaggio della VPN è la protezione extra dai rischi della connessione ad una rete Wi-Fi pubblica. Questa tipologia di rete, infatti, è considerata poco sicura perché la connessione prevede l’utilizzo di una password comune a tutti, facilmente individuabile da un hacker, che avrebbe così accesso a dati bancari, informazioni personali e password.

Un ulteriore livello di sicurezza online è dato dall’antivirus TotalAV, fiore all’occhiello dell’azienda Total Security. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, in particolare per la sua efficacia nella rimozione dei malware, un particolare tipo di virus che può mettere in serio pericolo i dati personali.

Total VPN è disponibile su computer desktop o portatile, smartphone e tablet. La piena compatibilità con il più alto numero di dispositivi consente di proteggere la connessione a 360 gradi, per un’efficacia dunque migliore tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

Pagina offerta pacchetto Total VPN

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