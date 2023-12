Idee Regali Natale 2023: 5 gadget tech per grandi e piccoli a meno di 20€

Natale è alle porte e, qualora non vogliate arrivare all'ultimo momento con l'acqua alla gola, è bene prepararsi per il momento più atteso: lo scambio dei regali. In questo articolo andremo a presentare 5 idee, 5 gadget tech che potranno essere regalati per questo Natale 2023: tutti a meno di 20€.

Ecco 5 idee tech per i regali di Natale 2023

Prima di procedere con l'elenco e la descrizione dei prodotti ci teniamo a sottolineare che la selezione è stata fatta considerando il rapporto qualità prezzo dei prodotti ma anche, e soprattutto, l'utilità che questi possono avere nella vita di tutti i giorni. Bando alle ciance e proseguiamo:

SANTECO Borraccia Termica:utilizzare una borraccia è una scelta molto lungimirante, soprattutto considerando l'impatto ambientale e un'abbassamento del nostro potenziale impatto ambientale. Questa borraccia è termica, dunque mantiene calde o fredde per 12 ore le bevande. Sconto attivo del 5% e prezzo finale di 17,76€.

BEN NEVIS Orologio da Polso Sport per Bambini: questo prodotto si rivolge ai più piccoli e soprattutto ai più sportivi e a coloro che amano le avventure. Questo orologio è impermeabile e presenta un quadrante a LED retroilluminato. Lo sconto attivo equivale al 5% e il costo totale è di 17,95€.

FAMOO Cuffie Bluetooth:un paio di auricolari bluetooth può sempre far comodo, soprattutto per coloro che amano fare sport o lunghe passeggiate e che vogliono evitare il fastidio di cavi o fili vari. In sconto del 5% e vendute a 16,95€.

Mini Power Bank 12000mAh: questo piccolo ma potente dispositivo assicura una carica continua ed efficace per tutti i dispositivi. Con 3 uscite e 2 ingressi e una potenza di 22,5W si presenta come un caricatore portatile pregevole fattura e affidabilità. Il tutto in versione tascabile. Sconto promo del 17% e prezzo finale di 11,65€.

rigors Lampada da Scrivania a Doppia Testa: questa lampada si presenta con una doppia testa e dunque assicura il doppio dell'illuminazione su una zona molto ampia. Con porta USB e un timer da 45 minuti, la componente tech all'interno di questo prodotto è molto alta. Venduta a 18,99€ grazie allo sconto del 5%.

Queste erano 5 idee per 5 regali di Natale tech che potrete sfruttare in vista delle imminenti feste di questo 2023.

