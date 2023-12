Idee Regali di Natale 2023: 5 set tisane per affrontare l'inverno con gusto e delicatezza

Bere una tisana calda, quando fuori fa freddo è uno dei piaceri della vita e sono molti i brand che realizzano dei prodotti di primissima qualità. Oggi andremo a presentare una lista con 5 set tisane che potranno essere uno spunto per uno dei vostri regali per questo Natale.

Set Tisane: 5 idee per i regali di Natale

Tutti i set tisane presenti in questa lista sono stati scelti in base alla qualità dei prodotti (spesso garantita dall'azienda produttrice), dalla percentuale interessante di sconto e dalla possibilità di ricevere questi set prima di Natale in modo tale da poterli regalare in tempo. Bando alle ciance e proseguiamo:

Pukka Herbs | Selection Box: questo set targato Pukka (non sarà l'unico di questa lista) include diverse bustine con tanti gusti differenti da poter assaggiare. Scontato del 23% e venduto a soli 19,27€.

Pukka Herbs | Workday Wellness : questo set in particolare si concentra molto sull'ecosostenibilità e su prodotti Biologici 6 diversi gusti per 90 bustine. Sconto attivo del 20% e prezzo totale di 31,99€.

L'Angelica Cofanetto 9% per un totale di 27,35€. : ben 120 bustine con Té e Tisane di diversi gusti e aromi. In questo caso lo sconto applicato ammonta al

Pompadour Tè: questo set con Tè e tisane si concentra su gusti che richiamano i frutti e soprattutto, elemento interessante da considerare, si tratta di bustine che non presentano tracce di caffeina. Lo sconto è del 5% e il costo equivale a 9,33€.

Set regalo 'Erblühtee': oltre ad un vasto assortimento di bustine di tisane e Tè ai fiori, questo Set include anche una teiera da 500ml. Lo sconto, in questo caso, è del 5% e il costo finale è di 21,94€.

In questa lista abbiamo selezionato e presentato i 5 migliori set tisane da acquistare per i vostri regali di Natale. Si tratta di prodotti tutti in offerta, affrettatevi!

